ASSE, OM – Mercato : le Stade Rennais débarque pour Giannoulis !

true

Dans le viseur de l’ASSE et de l’OM, Dimitrios Giannoulis (PAOK Salonique, 24 ans) serait également dans le collimateur du Stade Rennais sur ce mercato.

Le dossier Dimitrios Giannoulis commence à se compliquer sérieusement pour l’ASSE. Alors qu’une offre de 3,5 M€ était dans les tuyaux mardi dernier, rien n’a bougé concernant le latéral gauche du PAOK Salonique. La faute essentiellement à Miguel Trauco, que les Vert souhaitent vendre mais qui ne trouvent pas d’accord avec l’Olympiakos.

Du coup, l’OM s’est également positionné sur Giannoulis pour donner plus de concurrence à Jordan Amavi sur le côté gauche de la défense. Là aussi, les finances du club phocéen ne permettent pas d’être très sereins sur un dossier récemment rejoint par le Stade Rennais !

Le Stade Rennais veut prolonger Maouassa mais…

Selon Sport Time, le club breton vient de se positionner sur le défenseur du PAOK dans le but sans doute d’anticiper un éventuel départ de Faitout Maouassa. Une prolongation est encore à l’étude pour le défenseur rennais mais les deux parties tardent à s’entendre. Le média grec ajoute que Bologne, aussi intéressé par Giannoulis, ne pourra pas offrir plus de 3,5 millions d’euros et que le Napoli pourrait creuser d’autres pistes.