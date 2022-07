ASSE, OM, OL, FC Nantes, OGC Nice : les supporters déjà dans le viseur de la LFP

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Les incidents survenus dans les tribunes tout au long de la saison écoulée ne doivent plus se reproduire à la rentrée. Les autorités y veilleront et ont déjà mis le bleu de chauffe pour y parvenir. Cet après-midi et demain matin se tient ainsi au Stadium de Toulouse le séminaire des directeurs de sécurité et des référents supporters des clubs de L1 et de L2 organisé par la LFP. Y participe également la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH).

L’Équipe rappelle que ce rassemblement a lieu chaque année mais, à l’issue de la saison 2021-2022 marquée par une recrudescence des incidents graves en tribunes et dans les stades, cette réunion revêt un caractère majeur. Elle s’inscrit dans une séquence de volonté de reprise en main de la situation par les pouvoirs publics et les acteurs du football, à l’image des propos tenus par Vincent Labrune le 18 juin dernier.

Dans chaque club, il a déjà été annoncé la mise en place de policiers référents, chargés d’organiser les déplacements des équipes. Après une expérimentation dans deux clubs de L1, ce dispositif va être étendu à 6 ou 7, dont le PSG. Par ailleurs, des échanges ont eu lieu récemment entre Frédéric Veaux, le directeur général de la police nationale, et la Ligue mais aussi Florence Hardouin, la directrice générale de la FFF.

La une du journal L'Équipe de ce mardi 5 juillet. Lire l'édition > https://t.co/OjzGxH6qQM pic.twitter.com/iLEntSw0oJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur

