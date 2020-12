ASSE, OM, OL, LOSC, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 14e journée de L1

L’OL fête ses Lumières. Grâce à sa brillante victoire à Paris hier (1-0), Lyon réussit le tour de force de placer pas moins de trois joueurs dans cette équipe type : Jason Denayer, Lucas Paqueta et Tino Kadewere. Mention spéciale pour le milieu brésilien, qui hérite de la note de 8/10.

Grâce à son match plein contre le SCO d’Angers (0-0), Mathieu Debuchy écope d’un excellent 7/10. Le capitaine de l’ASSE a tout réussi dans ce match : 100% de duels aériens remportés (5/5), 4 dégagements défensifs et 3 interceptions ! À gauche de la défense, on retrouve Faitout Maouassa, qui a brillé lors du succès du Stade Rennais à Nice (1-0).

Enfin, comment ne pas revenir sur les prestations remarquées de Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba lors de la victoire du LOSC contre les Girondins de Bordeaux (2-1) ? Et passer à côté de celle de Dario Benedetto, passeur et buteur lors de celle de l’OM face à l’AS Monaco samedi à l’Orange Vélodrome (2-1).