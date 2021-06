ASSE, OM : Puel et Sampaoli connaissent une première tuile dans leur été !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Si la LFP songeait à organiser de nouveaux EA Ligue 1 Games à Rabat (Maroc) et que l'ASSE ou l'OM avaient déjà donné leur aval, le projet ne verra finalement jamais le jour. En effet, comme nous l'apprennent conjointement Le Progrès et La Provence, la compétition n'aura finalement pas lieu et ce pour plusieurs raisons.

Le Progrès explique qu'une journée du championnat local a finalement été programmée fin juillet, rendant impossible l'organisation d'un match entre l'ASSE et une sélection A' de joueurs locaux. La Provence parle de son côté de contraintes liées à la pandémie de Covid-19.

L'ASSE et l'OM, qui se rendaient respectivement à Rabat du 23 au 27 juillet et du 19 au 25 juillet, vont réagencer leur préparation d'avant-saison en conséquences...

Les EA Ligue 1 Game de Rabat annulés Initialement, l'ASSE et l'OM devaient boucler leur préparation au Maroc pour un stage aux frais de la LFP. Sauf que celui-ci n'aura finalement pas lieu. Claude Puel et Jorge Sampaoli vont devoir meubler la fin du mois de juillet...

Alexandre Corboz

Rédacteur