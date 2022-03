ASSE, OM : un club de Ligue 1 déjà prêt à ouvrir ses portes à Cabella ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Son contrat suspendu à Krasnodar, Rémy Cabella (31 ans) va prochainement se retrouver libre de tout engagement. En effet, du fait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'ancien de l'OM et de l'ASSE n'a aucune intention de rentrer et son club a accédé à sa requête en entamant toutes les procédures nécessaires pour mettre fin prématurément à son contrat.

Cabella est à Montpellier

Actuellement blessé, Rémy Cabella ne devrait pas rejouer au foot avant l'été prochain mais un retour en Ligue 1 est tout à fait possible... Et quelques indices circulent déjà sur sa destination. Formé à Montpellier, Cabella a choisi la cité héraultaise pour poursuivre sa réathlétisation comme il l'a montré dans sa story Instagram.

Lié à Krasnodar jusqu'à cet été, Rémy Cabella pourrait demander au MHSC de lui ouvrir les portes de son centre d'entraînement de Grammont pour qu'il poursuive son travail. On imagine mal Laurent Nicollin lui refuser cette faveur... Surtout que Téji Savanier n'est pas sûr de continuer au delà de cette saison à Montpellier.