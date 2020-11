ASSE : Pierre Ménès se trompe de combat avec Ruffier et Moulin

Le sujet commence à devenir quelque peu lassant. Mais il sera toujours d’actualité tant que l’ASSE n’aura pas redressé la barre des résultats. Au menu : la mise à l’écart de Stéphane Ruffier au profit de Jessy Moulin, titulaire dans les buts stéphanois dans l'esprit de Claude Puel.

« On peut mettre Neuer dans les buts, rien n'y changera ! »

Pierre Ménès ne s’y fait pourtant toujours pas, et encore moins depuis la déroute des Verts il y a huit jours à Brest (1-4). « Je suis désolé de revenir la dessus. Ça passe aussi par le premier choix de Puel, d'avoir mis Ruffier dehors, a-t-il pesté sur le plateau du CFC. À moins d'être aveugle, tu vois que Ruffier à un Moulin dans chaque orteil. Il y a quatre tirs cadrés et quatre buts. Je pense que c'est très difficile de terminer bien classé avec un gardien de ce niveau. Ce n'est pas que Moulin mais le premier choix fort de Puel, c'est de mettre Ruffier à la poubelle. On voit aujourd'hui le résultat. »

Le débat reste enflammé - d’autant que Ruffier est convoqué à un entretien préalable la semaine qui arrive - mais tous ne sont pas de l’avis de Ménès. Loin de là. « Un seul sentiment, un seul mot : HONTE. Et commençons par pointer du doigt cette défense absolument abominable dans laquelle les plus faibles sont Kolodziejczak et Sissoko. Honnêtement, on peut mettre Neuer dans les buts, rien n'y changera ! » s’est agacé le compte Sainté Inside après la dernière défaite des Verts à Brest. Ménès ne se tromperait-il finalement pas de combat avec Ruffier et Moulin ?