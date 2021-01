ASSE - PSG (1-1) : Pierre Ménès descend Mbappé et reste insensible devant les Verts

Les débuts de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG sont mitigés. Quatre jours après avoir été officialisé comme remplaçant de Thomas Tuchel, le technicien argentin a dû se contenter d’un point hier face à une équipe de l’ASSE qui ne perd plus depuis six matches (1-1).

Au-delà de la prestation globale plutôt prometteuse des Verts, Pierre Ménès a vu une équipe du PSG poussive et menée par deux joueurs à côté de leurs crampons : Angel Di Maria et surtout Kylian Mbappé. L’attaquant champion du monde commence même à l’inquiéter.

« Mbappé fait presque de la peine et c’est assez inquiétant

« À Geoffroy-Guichard, on attendait le premier match de Pochettino sur le banc parisien. Alors évidemment, trois jours seulement après son arrivée, il est impossible d’émettre un quelconque avis., analyse-t-il sur son blog. Les Verts ont ouvert le score assez rapidement sur une boulette du duo Kehrer-Gueye exploitée par Bouanga et Hamouma. Trois minutes plus tard, Kean servi par Verratti a égalisé et on pouvait penser qu’avec sa possession de balle, le PSG parviendrait à faire la différence. Mais ça n’a jamais été le cas car, dans un style très différent, Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques. L’Argentin n’a pas existé et le Français n’a pas de physique et aucun pouvoir d’accélération. Il fait presque de la peine et c’est assez inquiétant. »