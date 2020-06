ASSE, PSG – Mercato : Aouchiche, une fourberie pourrait tétaniser les Verts

true

Annoncé proche de rejoindre l’ASSE sur ce mercato, Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) n’a toujours rien signé avec les Verts. Il faut dire que son entourage est particulièrement pointilleux.

Même Leonardo a presque rendu les armes pour Adil Aouchiche. « Ils sont en fin de contrat et il y a un vrai risque de les perdre. On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait qu’ils n’ont toujours rien signé, a regretté le directeur sportif du PSG à propos d’Aouchiche et son coéquipier au PSG Tanguy Kouassi. Le règlement est cruel. Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, les jeunes qu’on forme ont la possibilité d’être libres de s’engager à l’étranger à 18-19 ans, à l’âge où ils sont prêts à jouer. C’est terrible pour nos clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser-filer ou surpayer. »

Même si Leonardo n’a pas encore dit son dernier mot pour empêcher le départ d’Aouchiche, cela fait les affaires de l’ASSE, qui s’est placée très tôt dans ce dossier pour arriver à ses fins. Aujourd’hui, les Verts seraient même les mieux placés pour s’offrir le crack annoncé du PSG. Encore faut-il s’entendre avec ses conseillers, qui semblent particulièrement durs en affaires.

« Les agents d’Aouchiche ramenés et aidés par un pote de Nasser ! »

« En parlant de fourberies, épisode spécial cette semaine sur Hakim Hammouche (agent de Kouassi) et les agents d’Aouchiche (ramenés et aidés par un pote de Nasser!), notamment Kader qui avait menacé de “monter en l’air” un coach de jeune du PSG (la direction a laissé faire), observe Romain Molina sur Twitter. Donc on résume : c’est l’entourage folklorique de Nasser qui a aidé des agents à récupérer l’un des plus gros espoirs du PSG pour le faire partir libre ensuite. Même entourage qui cherche aussi à s’insérer dans les transferts en faisant des rdv avec des agents dans le dos du DS. » Si le cas Kouassi semble plus concerner les dires du journaliste indépendant, le clan Aouchiche ne semble pas dévier de ses craintes.