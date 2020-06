ASSE, PSG – Mercato : ce que Leonardo attend des Verts pour Aouchiche

true

Bien parti pour signer à l’ASSE au mercato, Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) pourrait coûter une petite indemnité aux Verts.

Adil Aouchiche emboitera-t-il le pas de Tanguy Kouassi pour fuir le PSG ? Si les derniers éléments incitent à l’optimisme pour l’ASSE concernant le milieu offensif de 17 ans, le dossier n’est pas encore bouclé à 100%. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme que l’intéressé, malgré le fait d’avoir passé sa visite médicale à Saint-Étienne le mois dernier, hésite encore à signer son premier contrat pro au PSG.

Le départ annoncé de Kouassi vers le Bayern Munich pourrait même faire en sorte que Leonardo fasse désormais des pieds et des mains pour le retenir. « Le cas Kouassi va nécessiter une remise à plat des liens entre le centre et l’équipe première parisienne », glisse le quotidien sportif. Dans le même temps, Sud Ouest rappelle que l’ASSE devra payer une faible somme au PSG (220 000 euros) si elle parvient à boucler sa signature.

Le PSG attend 220 000 euros pour Aouchiche

« Si un joueur en fin de contrat stagiaire et ayant une offre de contrat pro de son club refuse et signe son premier contrat pro ailleurs, le nouveau club doit verser en compensation 90 000 euros par année passée au centre entre 16 et 20 ans et 10 000 euros par année entre 12 et 15 ans », glisse le quotidien régional. La vente à venir de Franck Honorat pourrait sans doute permettre cette opération.