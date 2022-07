ASSE, PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, LOSC : Amazon en crise, le prix des abonnements impacté ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

La crise mondiale frappe à toutes les portes ou presque. Même celle d’Amazon. Selon Le Progrès, le géant du commerce en ligne, qui avait augmenté les tarifs de son abonnement Prime aux Etats-Unis en début d'année, va en faire de même à compter du 15 septembre en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Dans le détail, les prix passeront en France de 5,99 à 6,99 euros par mois et de 49 à 69,90 euros par an. Les abonnés devraient en être notifiés depuis mardi 1h du matin. Pour éviter de trop impacter les abonnés, L’Équipe fait savoir qu’Amazon va s'associer à SFR pour une offre couplée.

20 euros par mois et une offre couplée ?

Ainsi, pour une somme totale de 20€ par mois, il sera possible d'avoir un abonnement regroupant les chaînes RMC Sport, Amazon Prime et le Pass Ligue 1. Un catalogue large et intéressant puisqu'il permet d'avoir les deux meilleures affiches de la Ligue des Champions ainsi que la quasi-intégralité des rencontres de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence (à l'exception de la meilleure affiche).

La saison dernière, il fallait débourser 12,99€ mensuels en plus des 5,99€ mensuels du service Amazon Prime pour avoir le Pass Ligue 1. Pour un peu plus d'un euro supplémentaire, les abonnés auront donc accès à des rencontres européennes. L'offre sera lancée à partir du 27 juillet via l'opérateur SFR.

ℹ️ "Les abonnés #SFR peuvent choisir un pack intégrant une ou plusieurs chaînes, avec ou sans engagement et construire leur offre dès 9€/mois." (Communiqué)



RMC Sport + Amazon + Pass L1 = 20€/ mois (engagement 12 mois)



RMC Sport + Amazon + Pass L1 + Bein Sports = 30€/mois pic.twitter.com/NnVBX4SDTB — Monascope7 (@monascope7) July 25, 2022

Pour résumer Le géant du commerce en ligne Amazon annonce augmenter en septembre les prix de son abonnement Prime dans cinq pays d'Europe, dont la France. Le prix des abonnements pourrait changer pour la saison de Ligue 1 et de Ligue 2.

