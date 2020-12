ASSE, PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : des nouvelles rassurantes pour la Coupe de France !

Le gouvernement donne l’impression de (rétro)pédaler dans la semoule sur le thème de la Coupe de France. Après l’annonce balbutiante de Jean Castex en début de semaine au micro de BFM TV, Roaxana Maracineanu est venue donner des nouvelles rassurantes sur la tenue de la Vieille Dame cette saison.

« Le sport doit reprendre progressivement. Le protocole doit être adapté et, aujourd’hui, il ne permet pas de pratiquer le football tel qu’on le connaît pour les sportifs et les clubs amateurs. C’est pourquoi le Premier ministre a annoncé que, d’ici la fin de l’année, il n’y aura pas de Coupe de France. Quand ça va reprendre en janvier, on reprendra progressivement. On travaillera main dans la main avec la FFF. S’il faut adapter le format de la compétition, on le fera. Tout dépend de l’échéance avec laquelle on pourra reprendre. La Coupe de France n’est pas morte en elle-même, mais évidemment pour cette fin d’année 2020, elle est à l’arrêt, comme beaucoup de sports en France », a-t-elle lancé sur BFT TV. Tout cela confirme la position de Noël Le Graët, qui estimait dans la foulée de Castex que ce sujet change tous les jours.