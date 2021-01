Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Choc de la 18e journée de Ligue 1, la rencontre ASSE – PSG oppose des Verts quatorzièmes et raguaillardis par leur fin d'année 2020 solide (6 matches sans défaite) à un champion de France qui vient tout juste de changer d'entraîneur et qui se cherche un second souffle. Un premier vrai test pour Mauricio Pochettino, fraîchement intronisé coach de Paris.

ASSE – PSG, l'affiche de Téléfoot Stadium 1

Pour cet ASSE - PSG, premier choc de l'année 2021 pour les deux équipes, nous vous invitions à vous brancher dès 21 heures le premier canal de la chaîne Téléfoot (Téléfoot Stadium 1).