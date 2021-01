ASSE - PSG : un mauvais présage accompagne les Verts

La grande première de Mauricio Pochettino sera scrutée demain à Saint-Étienne (21h). Les premiers pas de l’entraîneur argentin sur le banc parisien seront arbitrés par un certain Karim Abded. Et c’est peut-être une bonne nouvelle pour les coéquipiers de Kylian Mbappé.

Comme le rappelle le site EVECT, le PSG totalise quatre victoires en autant de matchs dirigés par l’officiel, qui ne l’a néanmoins plus l’arbitré depuis la saison 2018-2019. Du côté de l’ASSE, Abeb traîne un passé plus équilibré. En 6 matches sous sa houlette, les Verts comptent 3 succès, deux nuls et une défaite.

L’ASSE n’avait toutefois jamais perdu avec cet arbitre au sifflet jusqu’à la rencontre de cette saison à Metz (0-2). À Geoffroy-Guichard, les Stéphanois peuvent néanmoins se targuer d’un bilan très positif avec un succès et deux nuls.