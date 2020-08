ASSE : Puel, dirigeants, supporters… Pierre Ménès prend l’OL pour démolir les Verts !

true

Au détour d’un sondage publié sur un site stéphanois, Pierre Ménès a réglé ses comptes avec certains supporters de l’ASSE en prenant l’OL comme exemple.

Ce n’est encore pas aujourd’hui que le rivalité entre l’ASSE et l’OL cessera. Encore moins demain, jour historique pour les Gones avec une deuxième demi-finale de Ligue des champions à son actif face au Bayern Munich (21h).

A cette occasion, le site Peuple Vert a publié un sondage pour faire réagir sa communauté stéphanoise à cette rencontre au sommet en donnant le choix entre trois réponses : « patriote et pro-OL », « vert de sans et pro-Bayern » et enfin « sans opinion. »

Gasset il a eu des résultats à la Gasset. Gouverner c’est prévoir et les deux à la tête du club sont pas des champions pour ça — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 17, 2020

Pierre Ménès a réagi de manière assez véhémente à cette originalité. « Inciter à la conne*** c’est merveilleux. Que des Verts soutiennent le Bayern ça me fait hurler mais je dois être trop vieux pour me souvenir de Glasgow », a pesté le consultant du CFC sur Twitter.

Inciter à la connerie c’est merveilleux. Que des Verts soutiennent le Bayern ça me fait hurler mais je dois être trop vieux pour me souvenir de Glasgow — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 17, 2020

Avant de s’en prendre à l’ASSE de manière générale en la comparant à l’OL. En terme de présidence : « Gasset il a eu des résultats à la Gasset. Gouverner c’est prévoir et les deux à la tête du club sont pas des champions pour ça. » Mais aussi en terme de football pur : « C’est pas avec Puel que ça va s’arranger. »