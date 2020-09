ASSE : Puel fait planer un gros doute sur le Mercato et contre le FC Nantes

L’ASSE a savouré sa victoire historique contre l’OM. Jeudi, les Verts se sont imposés à Marseille avec la manière et pour la première fois sur le sol olympien depuis 1979. Ce succès a pompé pas mal d’énergie dans les organismes avant le déplacement périlleux à Nantes ce dimanche (17h).

« Ce n’est pas évident de relancer la machine. Physiquement, on a énormément donné à Marseille. On a des blessés et on doit enchaîner trois jours après. On est rentré à 4 heures du matin vendredi. Ça sera un peu l’inconnu à Nantes, a expliqué Claude Puel en conférence de presse. C’est un challenge intéressant d’enchaîner mais c’est demander énormément à ce groupe. Il y a une débauche d’énergie et mental. On est passé à autre chose après le succès à Marseille. On cherche à savoir comment être performant à Nantes, contre une équipe qui a eu toute la semaine pour préparer le match. »

À l'instant T, Puel ne peut pas recruter à l'ASSE

Justement, le coach de l’ASSE a fait un point sur les éclopés de Marseille. « Mathieu Debuchy souffre des ischios. Charles Abi a subi une grosse faute marseillaise, le ligament interne du genou est touché. On verra la durée de leur indisponibilité », a-t-il poursuivi l’air un peu inquiet.

À propos du mercato, qui ferme ses portes le 5 octobre prochain, Puel est resté droit dans ses bottes : « A l’instant T, on n’a pas la possibilité de recruter. Ce n’est pas quelque chose de nouveau je me suis déjà exprimé là dessus. »