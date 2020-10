ASSE : Puel reçoit un autre signe très encourageant face au FC Metz !

Claude Puel n’ jamais perdu quatre matches consécutifs depuis qu’il est aux commandes de l’ASSE. « Quatre jours après leur défaite à Reims du 8 décembre dernier, les Stéphanois avaient perdu à Wolfsbourg avant de se faire manger trois jours plus tard par le PSG, a rappelé le site Poteaux Carrés. Ils avaient su réagir en gagnant à Nîmes en Coupe de France.En février dernier, Sainté avait perdu successivement à Metz, contre l'OM à domicile et à Montpellier avant de se ressaisir en gagnant à Nancy contre Epinal en Coupe de France. »

Il faut croire que le destin pourrait jouer en faveur des Verts dimanche à Metz pour le compte de la 8e journée de L1 (15h). Karim Abed sera en effet au sifflet de la rencontre et c’est plutôt un bon présage pour l’ASSE.

En 2020, l’officiel a arbitré les Verts en Coupe de France à Bastia (victoire 3-0 contre Borgo). En 5 rencontres arbitrées en Ligue 1, les Stéphanois n'ont jamais perdu avec lui : victoires en 2019 à Guingamp 1-0, Dijon 1-0 et contre Nîmes 2-1, et nuls contre Angers en 2017 et Dijon en 2016. Tous ces genres de signaux sont bons à prendre en ce moment dans le Forez.