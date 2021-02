ASSE, RC Lens, LOSC, Stade de Reims : ils sont dans l’équipe type de la 22e journée de L1

Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

L’ASSE va mieux. Vainqueurs à Nice hier grâce à Charles Abi (1-0), les Verts ont même réussi à placer deux joueurs dans l’équipe type de cette 22e journée de L1 : Mathieu Debuchy et Saïdou Sow.

Les deux défenseurs stéphanois font équipe avec Jean-Louis Leca, décisif lors du succès du RC Lens samedi à Montpellier (2-1). Le gardien corse n’est pas le seul Sang et Or à faire partie de ce onze prestigieux puisque le milieu Cheick Doucouré est également présent avec à son actif un but et une passe décisive à la Mosson.

En attaque, le trio se compose de Farid Boulaya (FC Metz), Yusuf Yazici (LOSC) et Nathanaël Mbuku (Stade de Reims). De quoi faire peur à n’importe quelle défense de L1 cette saison. On notera enfin qu’aucun représentant de l’OL et du PSG ne figure dans cette équipe type. Le fait est assez rare pour être signalé.