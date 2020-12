ASSE, RC Lens - Mercato : un ancien Vert a la rage contre les Sang et Or

Le passé contemporain du RC Lens n’est pas le plus reluisant qui soit en terme de gestion. Lors du passage d’Hafif Mammadov à la tête du club artésien, les Sang et Or ont connu des périodes de vaches maigres qui ont freiné leur retour en haut de l’affiche. Cette sale période est désormais de l’histoire ancienne... sauf pour Landry N’Guémo.

Très proche de s’engager au RC Lens fin 2014, le milieu camerounais a été victime de l’interdiction de recruter des Sang et Or en plus de ne pas s’être entendu sur les éventuelles modalités de transfert. Six ans plus tard, l’intéressé n’a pas oublié ce triste épisode sa carrière... qui lui a néanmoins permis de rebondir un mois plus tard à l’ASSE !

« C'était délicat à vivre cette situation ! »

« Je suis arrivé en janvier 2015. Le contexte était un peu particulier car je venais de passer six mois à Lens sans pouvoir jouer, a-t-il rappelé chez Poteaux Carrés. Les Sang et Or avaient de gros problèmes financiers à l’époque, on a attendu un feu vert de la DNCG qui n’est jamais venu. J’avais signé un contrat avec Lens mais mon contrat n’a pas été homologué. Je me suis entraîné mais je ne pouvais pas jouer, c’était délicat à vivre cette situation ! En décembre, j’ai reçu un coup de fil de Saint-Etienne. C’était une magnifique opportunité de rebondir et de retrouver enfin du temps de jeu, j’ai bien évidemment sauté sur l’occasion. Les choses sont allées super vite. L’ASSE cherchait à renforcer son entrejeu car Renaud Cohade s’était blessé, il était indisponible plusieurs mois. Ça m’a fait chaud au cœur que ce club s’intéresse à moi. Les Verts, ce sont les Verts ! »