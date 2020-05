ASSE, RC Lens – Mercato : une piste de D2 espagnole sort du silence !

true

Cité à l’ASSE et au RC Lens pour cet été, Mathieu Peybernes (Lugo, 29 ans) est heureux en Espagne mais il ne dirait pas non à la Ligue 1.

Cité comme une piste de l’AS Saint-Etienne et du RC Lens par l’insider Mohamed Toubache-Ter, Mathieu Peybernes (prêté par Almeria à Lugo, 29 ans) a réagi aux rumeurs le concernant. Dans un entretien à « Goal », le défenseur passé par Sochaux, Bastia ou encore Lorient s’est dit prêt à relever un tel challenge.

« Lens et Saint-Etienne sont des clubs historiques en France, et c’est valorisant qu’ils s’intéressent à moi. Ça prouve que mes performances sont plutôt bonnes à Lugo, et c’était mon but quand j’ai signé ici. Je voulais avoir du temps de jeu et montrer de quoi j’étais capable. Aujourd’hui, je ne ferme aucune porte. Un retour en France est possible, même si je me suis bien acclimaté en Espagne et que je m’y plais », a-t-il glissé.

Reste à savoir si le Racing et les Verts se positionneront plus concrètement. Il y a toujours un gap entre une simple prise de renseignements et une offre manifeste…