ASSE - RC Strasbourg (2-0) : Mitrovic trouve à redire sur l’arbitrage

L’ASSE avance sans faire grand bruit cette saison. Les Verts viennent pourtant d’enchaîner deux victoires prometteuses et devront confirmer contre l’OM jeudi au Vélodrome (21h). En attendant, la dernière victime stéphanoise en L1 est reparti du Forez frustrée samedi.

Le RC Strasbourg, puisqu’il s’agit du club alsacien, ne compère pas comment un penalty a pu être accordé aux Verts avant d’être transformé par Denis Bouanga.

Mitrovic reste confiant pour la suite

« On a une équipe avec beaucoup de qualités, on ne pensait pas démarrer comme ça. C'est dur pour l'instant, mais on a vu de la progression. Il y a encore beaucoup de matches à jouer et de points à gagner. On était solides, en première mi-temps on était beaucoup mieux que Saint-Étienne. Il y a toujours quelque chose contre nous, aujourd'hui c'est le penalty, a pesté Stefan Mitrovic avant de voir la vidéo de l’action en question. On doit travailler plus dur pour mériter d'avoir de la chance aussi. On a montré qu'on peut faire mieux, on a manqué un peu de concentration, ça joue beaucoup pour l'instant. On doit rester uni, travailler plus. Dans la vie, il n'y a rien d'obligatoire, mais si on regarde la situation, il faudra prendre des points la semaine prochaine (contre Dijon). Avec les qualités qu'on a dans l'équipe, on ne peut pas penser qu'au maintien. »