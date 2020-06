ASSE, RC Strasbourg – Mercato : Kakuta, accord trouvé avec le RC Lens !

true

Très intéressé par Gaël Kakuta (28 ans), le RC Lens se serait déjà entendu avec le milieu du SC Amiens sur les contours de son futur contrat.

Gaël Kakuta (28 ans) sera-t-il un joueur du RC Lens la saison prochaine ? Passé dans les rangs du club artésien dans le passé, le milieu offensif du SC Amiens est courtisé par les Sang et Or et cet intérêt ne le laisse pas indifférent.

Pour preuve, L’Équipe fait savoir sur son site qu’« un grand pas en avant vient d’être fait concernant le départ de Gaël Kakuta vers Lens. Le milieu offensif amiénois est tombé d’accord avec le promu sur les conditions et la durée de son contrat. L’international congolais (28 ans) et les dirigeants lensois envisageraient un bail de trois saisons. »

Plus qu’un M€ pour boucler l’opération Kakuta ?

Il reste désormais aux Sang et Or a trouvé un terrain d’entente avec le SC Amiens, qui est prêt à négocier le départ d’un de ses piliers en 2019-2020 malgré son possible statut de pensionnaire de L1. Le club picard a placé la barre à 5 M€ pour Kakuta. Plus proche de proposer 4 M€, le RC Lens doit donc faire un effort pour valider son accord avec l’ancien joueur de Chelsea, auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 24 matches de L1 en 2019-2020.