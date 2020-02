ASSE – Stade de Reims (1-1) : Pierre Ménès n’est pas rassuré par les Verts

true

L’ASSE va (un peu) mieux. Les Verts ont affiché un état d’esprit sans fausse note devant le Stade de Reims, même si Boulaye Dia a cassé l’ambiance en égalisant sur penalty en fin de match (1-1).

Avec ce résultat en demi-teinte, l’ASSE compte toujours deux points d’avance sur la zone rouge, puisque le Dijon FCO a doublé le Nîmes Olympique à la faveur de son nul contre l’AS Monaco samedi e Bourgogne (1-1). Pierre Ménès n’est pas vraiment rassuré par la prestation des hommes de Claude Puel.

« L’ASSE reste au bord du précipice »

« Bouanga a ouvert le score de la tête et on pensait que Reims allait perdre, a lâché le consultant de Canal+ sur son blog. Et puis il y a eu ce penalty concédé dans les arrêts de jeu par M’Vila qui touche un peu le talon de Dia et qui transforme une victoire qui aurait fait du bien en match nul qui laisse les Stéphanois dans une situation toujours aussi inquiétante. » Sur Twitter, ce même Ménès est même allé plus loin : « Match nul miraculeux pour une équipe de Reims qui ne fait que bétonner sans aucune ambition. Saint-Étienne qui n’a pas fait grand chose non plus reste au bord du précipice. »