ASSE – Stade de Reims : une bête noire menace déjà les Verts

L’ASSE n’est pas à la fête avant d’affronter le Stade de Reims à Geoffroy-Guichard (15h). Les Verts sont proches de la zone de relégation et peinent à afficher un visage qui pourrait rassurer ses fidèles supporters. Ce n’est pas la réception du club champenois, qui dispose d’une défense des plus solides, qui pourrait être un signe positif quand on connaît les difficultés des Verts en attaque.

DESIGNATION | Benoit Bastien a été désigné pour diriger la rencontre @ASSEofficiel – @StadeDeReims ce dimanche à 15 heures #ASSESDR #FBsport pic.twitter.com/A3T5C0WPYu — Reims Football Club (Stade de Reims – France Bleu) (@100stadedereims) February 18, 2020

Un autre coup dur pourrait frapper les joueurs de l’ASSE avant même le coup d’envoi de la rencontre : la nomination de Benoît Bastien au sifflet. C’est la première fois que l’arbitre lorrain dirigera un match cette année dans le chaudron stéphanois. Il avait déjà été désigné mais il s’était blessé à l’échauffement avant la triste défaite contre le FC Nantes en janvier (0-2).

L’ASSE ne gagne jamais avec Bastien au sifflet

Poteaux Carrés se rappelle que l’officiel ne réussit pas vraiment à l’ASSE dans le Chaudron. La saison passée, Bastien avait arbitré 3 défaites (contre le PSG 0-1, contre le PHSC 0-1 également et le derby perdu contre l’OL 2-1). Il y avait donc sans doute mieux pour partir plus serein du côté des Verts.