ASSE, Stade Rennais, LOSC, FC Nantes : ils sont dans l'Equipe-type !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Sans surprise, les joueurs du LOSC – tombeur du RC Lens vendredi dans le derby (3-0) – et ceux de Rennes – qui ont peut-être privé le PSG du titre (1-1) – ont la part belle cette semaine. Outre Christophe Galtier, entraîneur de la semaine, l'immense Burak Yilmaz et le milieu Boubakary Soumaré se retrouvent dans l'équipe-type. Ils accompagnent les rennais Hamari Traoré, Damien Da Silva et Flavien Tait, tous immenses contre Paris.

On retrouve aussi deux Montpelliérains (le vétéran Vitorino Hilton et Gaëtan Laborde), très bons à Strasbourg (3-2), ainsi que les niçois Hassan Kamara et Alexis Claude-Maurice, qui ont retourné Brest (3-2). Le gardien de l'ASSE Etienne Green et l'attaquant nantais Randal Kolo Muani sont également récompensés d'une présence.