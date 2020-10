ASSE, Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès a fait volte-face pour M’Baye Niang

Bien malin qui peut prédire à quoi ressemblera l’avenir de M’Baye Niang. Tout ce que l’on sait de manière quasi certaine, c’est que l’attaquant du Stade Rennais est actuellement à Saint-Étienne afin d’y passer sa visite médicale.

C’est en tout cas le sens de toutes les dernières rumeurs d’un dossier qui semble toujours aussi complexe. Pierre Ménès a d’ailleurs été le premier à donner l’information hier soir sur son compte Twitter peu avant 20h. Il la tiendrait de Niang lui-même, qui n'était pas encore tombé d’accord avec ses actuels dirigeants sur une question de prime.

« Le club va le casquer à rien foutre comme Grenier »

En attendant, il faut aussi revenir un peu en arrière et se remémorer ce que ce même Ménès affirmait en début de semaine dans le dossier Niang. C'était pas plus tard que mardi : « Ben le club va le casquer à rien foutre comme Grenier. Super calcul », en référence au fait que l’attaquant sénégalais puisse rester au Stade Rennais à rester les bras croisés. Tard la veille, l’ASSE et le SRFC étaient pourtant en discussions pour l'arrivée de Niang chez les Verts.