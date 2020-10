ASSE, Stade Rennais - Mercato : Pierre Ménès fait une révélation qui change tout pour M’Baye Niang

Le feuilleton M’Baye Niang s’est achevé dans la frustration la plus totale à l’ASSE. Samedi, les Verts ont en effet annoncé leur décision de mettre un terme définitif au dossier de l’attaquant du Stade Rennais, qui semblait s’enliser.

Même si le buteur sénégalais s’en défend, l’apparition de ses agents dans les négociations aurait fait capoter le l’opération. Désormais, il est déjà temps de passer à autre chose. L’intéressé voit donc son avenir au Stade Rennais, où il compte bien montrer à Julien Stéphan qu’il est capable de se frotter à la concurrence de la recrue estivale Sehrou Guirassy.

« Niang ne travaillera plus jamais avec Stéphan »

« Ça ne s'est pas fait, je ne vais pas commencer à entrer dans les débats et vouloir faire des polémiques. Je suis triste parce que j'avais envie d'aller là-bas. Je l'ai montré en y étant depuis jeudi. J'étais convaincu de l'intérêt du projet. C'est un choix que j'assume. Je vais maintenant me remettre la tête à Rennes. J'espère que ça se passera bien », a-t-il assuré dans L’Équipe. La question est de savoir si Stéphan compte sur lui. Pierre Ménès a la réponse : non. « Il ne travaillera plus jamais avec Stéphan », a lâché le consultant de Canal+, proche de Niang.