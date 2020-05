ASSE, Stade Rennais, OL : après Caïazzo, Holveck recadre Aulas 

true

Les derniers propos tenus par le président de l’OL Jean-Michel Aulas ont beaucoup de mal à passer aux yeux de son homologue du Stade Rennais Nicolas Holveck.

La fin de la récréation est sifflée. Bernard Caïazzo n’a pas laissé beaucoup de latitude à Jean-Michel Aulas pour dérouler son plan de reprise de la L1 alors que les instances ont décidé de mettre fin à la saison.

Le co-président de l’ASSE n’est pas le seul dirigeant de L1 à renvoyer JMA à ses chères études. Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck, nommément visé par ce dernier dimanche soir, lui a aussi répondu avec dureté publiquement ce lundi.

« Ce n’est même plus un débat, ce n’est plus la peine d’en parler »

« Aujourd’hui, ce n’est même plus un débat, la situation est très claire, il y a 19 clubs qui ont admis la décision de l’Etat, quand bien même on ne peut l’admettre, on ne peut que la constater et mettre en œuvre pour arrêter le championnat. Encore une fois, cette décision émane du président de la République. On est républicains et on accepte la décision du président, ce n’est plus la peine d’en parler », a ainsi lâché le successeur d’Olivier Létang au micro d’Europe 1. La messe est-elle dite pour autant ?