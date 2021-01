ASSE, Stade Rennais, Stade de Reims : Édouard Mendy ramène Ruffier et Moulin sur terre

Jessy Moulin a désormais la voie totalement libre. Le licenciement de Stéphane Ruffier officialisé ce lundi, le gardien de l’ASSE a même semblé pleinement libéré devant le PSG en sortant une prestation très solide (1-1).

L’éclaircissement d’une situation qui commençait à peser pourrait être tout bénéf’ pour les Verts, qui auront bien besoin d’un dernier rempart au top pour s’éloigner de la zone rouge. Au petit jeu des comparaisons, les deux portiers de l’ASSE ne sont toutefois pas de taille à rivaliser avec Édouard Mendy (28 ans).

Mendy sur le podium des meilleurs gardiens de la décennie

L’ancien gardien du Stade de Reims, transféré par le Stade Rennais à Chelsea au mercato estival, est un as en la matière. Un lecteur assidu du site Poteaux Carrés a ainsi établi le classement des meilleurs portiers du monde au taux d'arrêts effectués ces dix dernières années en championnat. Et Mendy (78,01%) occupe le troisième rang derrière Jan Oblak (81, 41%) et Gianluigi Buffon (Juventus, 79, 17%). Avec l’ASSE, Moulin se classe à une très honorable 14e place (75, 18%) quand Ruffier en prend la 48e avec un taux de réussite de 72,82%.