ASSE : cette recrue cartonne contre le FC Nantes et le Stade Rennais et domine toutes les stats des Verts !

En enrôlant Claude Puel en octobre 2019 pour remplacer Ghislain Printant, l’ASSE savait qu’elle misait sur un technicien capable de tenter des paris. En plus d’être réputé pour lancer des jeunes à fort potentiel, le technicien castrais sait aussi avoir le nez creux quand il s’agit d’aligner des joueurs à des postes inattendus.

C’est le cas avec Yvann Maçon, replacé avec succès en latéral gauche. L’ancien milieu de Dunkerque s’épanouit à ce poste et a la particularité d’avoir ouvert son compteur en L1 d’une frappe sensationnelle contre le FC Nantes (2-2) et d’avoir signé un record de vitesse signé face au Stade Rennais. Malgré la lourde défaite encaissée par les Verts, le joueur de 22 ans avait sprinté à 36,4 km/h !

Maçon domine toutes les lignes de stat de l'ASSE

Le Progrès liste ses autres points marquants depuis le début de la saison. Maçon est ainsi le joueur de Ligue 1 qui a disputé le plus grand nombre de duels en six journées (102), mais aussi celui qui a effectué le plus grand nombre de tacles (30). Et preuve de son efficacité, Maçon est également le joueur qui en a réussis le plus (20), sans compter sa première place au classement des ballons joués à l’ASSE. L’OGC Nice, prochain adversaire des Verts à Geoffroy-Guichard (dimanche, 17h), est prévenu.