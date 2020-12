ASSE : une légende de l’OM et des Girondins vient au chevet de Ruffier

Le cas Stéphane Ruffier commence même à mettre mal à l’aise ses plus fervents détracteurs. Écarté depuis plusieurs mois, le gardien basque ne devrait plus rester longtemps lié à l’ASSE. Une conciliation est même prévue dès mardi prochain entre les différentes parties, afin de régler les modalités de son départ. Cela ne devrait pas glisser pour autant.

« Rien n’est acté et les Verts et le clan Ruffier ne devrait pas tomber d’accord, a déjà fait savoir RMC Sport. Il ne compte pas se laisser faire en acceptant le licenciement. En raison du contexte actuel, aucun club ne peut lui proposer des conditions aussi avantageuses et le souhait du joueur est donc d’aller au bout de son contrat, quitte à boucler une saison blanche. L’affaire devrait donc aboutir par une procédure devant les Prud’hommes. »

« ASSE, club prestigieux qui se doit de l’être jusqu’au bout »

Atterré par cette situation ubuesque, Gaëtan Huard a apporté son soutien à Ruffier. « Il faut peut-être éviter d’avoir la mémoire trop courte à l’égard de Stéphane Ruffier, gardien qui a beaucoup donné et gagné avec l’ASSE, club prestigieux qui se doit de l’être jusqu’au bout », a indiqué sur Twitter l’ancien portier de l’OM et des Girondins de Bordeaux. Sera-t-il entendu ?