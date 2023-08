Coup de théâtre pour Januzaj à Rennes, un Niçois refuse l'Arabie saoudite, une ex star file en L2 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Stade Rennais : fin de la piste Januzaj !

Annoncé dans le viseur du Stade Rennais en cette fin de mercato estival, l'ancien joueur de Manchester United, Adnan Januzaj, qui appartient au FC Séville, ne devrait pas signer à Rennes d'ici, d'après le journaliste belge, Sacha Tavolieri. Le club Rouge et Noir rechercherait un profil plus explosif pour remplacer Jérémy Doku, parti à Manchester City.

OGC Nice : Todibo refuse l'Arabie saoudite

À la recherche d'un renfort défensif, Al-Ittihad aurait tenté une approche concernant le défenseur central de l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo, à en croire RMC Sport. L'ancien joueur du FC Barcelone, qui intéresse également Manchester United, aurait refusé la proposition du club saoudien.

Montpellier, RC Lens : Nicollin agacé pour Aguilar (AS Monaco)

L'avenir de Ruben Aguilar est toujours aussi incertain. D'après Foot Mercato, le RC Lens aurait formulé une offre de 3,5 millions d'euros bonus compris à l'AS Monaco pour le latéral droit français. L'ASM, qui hésite à renforcer un concurrent pour les places européennes, n'a toujours donné sa réponse. Du côté de Montpellier, on espère toujours voir revenir son ancien joueur. C'est ce qu'a expliqué le président du MHSC, Laurent Nicollin, à France Bleu : "Il veut revenir à Montpellier depuis deux saisons. S'il y a une opportunité pour le récupérer, on verra ce que l'on peut faire, mais il y a des paramètres que je ne maîtrise pas. On est déjà d'accord sur un certain salaire, sur le contrat. Lui veut venir. Après, il faut se mettre d'accord avec Monaco. Nous avons transmis une offre ce (mardi) matin. Je n'ai pas eu de retour. Les dirigeants de Monaco décideront. Je n'ai pas les moyens financiers de Lens. J'ai fait une proposition que je pouvais faire, j'espère qu'elle sera acceptée. Dans la vie, si on veut faire les choses, Il vaut mieux ne pas en parler. Si personne n’en avait parlé, Ruben serait déjà chez nous. Malheureusement, avec tous les réseaux sociaux, les gens qui pensent savoir les choses, et qui communiquent, ça change le cours des choses. Les gens parlent et cela ne facilite pas le travail. La presse me harcèle depuis un mois et demi sur le cas de Ruben. Le RC Lens s’est renseigné parce que les gens ont commenté. Maintenant, ce sera beaucoup plus compliqué avec Lens et d’autres clubs dans le dossier."

AS Monaco : Balogun va signer ce mercredi

Ce mercredi, Falorin Balogun devrait officiellement s'engager avec l'ASM. Selon Foot Mercato, le club de la Principauté versera 30 M€ à Arsenal plus 10 M€ de bonus "pas facilement atteignables". L'actuel leader de la Ligue 1 va réaliser un très joli coup avec le recrutement du cinquième meilleur buteur de la saison passée (21 réalisations lors de son prêt au Stade de Reims).

Metz : c'est officiel pour Mikautadze à l'Ajax Amsterdam !

L'Ajax Amsterdam a officialisé ce mercredi matin l'arrivée de l'attaquant du FC Metz, Georges Mikautadze, qui était également courtisé par l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais lors de ce mercato estival.

Toulouse : Chaïbi rejoint Francfort ! (officiel)

Toujours dans les rayons des officialisations, Farès Chaïbi quitte Toulouse et s'engage jusqu'en juin 2028 avec l'Eintracht Francfort. Le club allemand a officialisé la nouvelle ce mercredi matin.

Toulouse : au moins une arrivée et deux autres départs prévus d'ici vendredi

Après le transfert de Fares Chaibi à l'Eintracht Francfort, le TFC ne va rester inactif. Selon le média Les Violets, les tenants de la Coupe de France prévoient de recruter au moins un joueur d'ici vendredi et d'en faire partir deux. La recrue sera un ailier, dont l'identité n'a pas filtré. Ce ne sera pas Aliou Baldé, qui devrait rejoindre Nice. Les partants sont Junior Flemmings et Mamady Bangré, qui aurait des touches en Ligue 2.

RC Strasbourg : Bellegarde également pisté par Wolverhampton

Les Anglais de Wolverhampton lorgnent deux Strasbourgeois. L'intérêt pour Habib Diarra, également suivi par le RC Lens, a été relayé hier sur notre site. Mais les Wolves voudraient également recruter Jeanricner Bellegarde, qui a refusé de prolonger avec le Racing, avec qui il est sous contrat pour encore une saison. L'OGC Nice est également sur les traces du meilleur buteur et meilleur passeur du RCSA.

Amiens SC : Andy Carroll va signer en Picardie !

Un incroyable transfert se prépare à Amiens ! Selon Foot Mercato, l'ASC va recruter Andy Carroll ! L'attaquant anglais de 34 ans, dont le transfert à Liverpool en janvier 2011 avait fait sensation, est arrivé en Picardie hier mardi pour y passer sa visite médicale. Il est actuellement sous contrat avec Reading, qui évolue en... Troisième division anglaise. Depuis quatre ans et son départ de West Ham, sa carrière est sur une pente descendante.

Stade de Reims : la drôle d'anecdote de Still sur Ito

Dans le podcast Hors Jeu, l'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, a dit avec son franc-parler habituel qu'il demandait à ses joueurs d'être le plus naturels possibles, même si leur comportement est inhabituel. Il a cité l'ailier japonais Junya Ito en exemple : "Viens au Stade de Reims, sois toi-même. Sache que tu dois performer parce qu'on a besoin que tu performes. Mais si t'as envie d'être un mec chelou, sois un mec chelou. Le meilleur exemple, c'est Ito. Ito, il ne parle pas. Il ne pète pas un mot. De temps en temps, il sourit, il fait une blague. C'est pour ça qu'on l'adore. Il est énorme, il est à mourir de rire". Par ailleurs, l'ailier droit Mitchell van Bergen (24 ans) va s'engager pour quatre ans avec Twente. Il retourne aux Pays-Bas après deux saisons et une cinquantaine de matches avec les Champenois.

