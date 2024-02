Un show Turpin est craint, l’OL, le LOSC, Rennes et Lens ciblent le même attaquant !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

AS Monaco : Hütter annonce que Balogun ne tirera plus les pénaltys

Après l'échec sur pénalty de Folarin Balogun à Lens (3-2) dimanche, son quatrième cette saison, l'entraîneur de l'ASM, Adi Hütter, a annoncé que son attaquant américain n'en tirerait plus : "Il n’est plus notre tireur de pénaltys. Le numéro 1 désormais, c’est Wissam. Quand Ben Yedder ne sera pas sur le terrain, la décision est entre mes mains de savoir qui tirera le pénalty. On a une liste pour l’équipe, et on a eu une bonne conversation avec l’équipe. Nous retirons Balogun, mais il reste concentré pour le match, il joue très bien et, pour moi, il est en forme. J’ai le sentiment qu’il veut prouver à tout le monde qu’il est un attaquant de haut niveau, et il est sur la bonne voie. En apportant cet impact comme il l’a fait face à Lens, il nous aide beaucoup. Ma vision des choses est qu’il est en forme. Doit-il se faire pardonner? Peut-être. Mais on doit différencier sa performance et la situation du pénalty. OK, rater quatre pénaltys, c’est trop. Mais quand j’observe sa performance, quand je vois comment il travaille pour l’équipe sur ce match, voilà pourquoi on l’a signé cet été".

TFC : les Violets carburent au super

Le site de la Ligue 1 a montré, via des statistiques, que le TFC était deux fois plus fort depuis le début de la phase retour. Il carbure en effet à un moyenne de deux points par match depuis la 18e journée (contre 0,82 avant), présente le 3e bilan de L1 (contre le 16e), compte 67% de victoires (contre 12%), affiche une moyenne de 1,67 but par match (contre 0,88) et converti 14% de ses tirs (contre 7,5%). L'OGC Nice, son adversaire du week-end, peut craindre le pire !

Mais aussi...

L'OL, le LOSC, le Stade Rennais et le RC Lens sur Denkey

Kévin Denkey (23 ans) serait dans le viseur de pas moins de quatre clubs de Ligue 1. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, des formations allemandes sont également sur le coup et le Cercle de Bruges demande 10 millions d’euros pour son attaquant de 23 ans. L’intéressé a marqué 22 buts en 26 matchs cette saison et souhaite revenir en Ligue 1.

MHSC : Nicollin rêve de Coupe d'Europe

Interrogé par Prime Vidéo sur son rêve avant de passer la main, le président montpelliérain, Laurent Nicollin, a répondu : "Ma fierté sera d’avoir rendu les gens heureux, d’avoir emmené le club au titre de Champion de France, c’est quand même une grande fierté mais, avant d’arrêter, je voudrais bien les emmener à nouveau en Coupe d’Europe. Une petite épopée en Europe, cela serait quand même bien sympathique". Ça a l'air mal parti pour cette saison, avec la 15e place actuelle du MHSC...

Girondins : un show Turpin à craindre face à Rodez ?

Désigné par la Ligue pour le sulfureux Rodez-Bordeaux, Clément Turpin pourrait être un petit peu trop au centre de l'attention, samedi. C'est l'avis de Jérôme Rothen, qui ne supporte plus celui qui est considéré comme le meilleur sifflet français : "Si c’est une sanction ? On peut deviner ça comme ça. Que Clément Turpin soit sanctionné, en étant rétrogradé… Quand tu fais des matches de Ligue 2, forcément, c’est moins clinquant que des matches de Ligue 1… Alors après, en effet, le match est à risques aussi, donc ils ne vont pas peut-être mettre un arbitre inexpérimenté… En tout cas, j’espère que c’est une sanction, parce qu’il mériterait d’aller faire un tour en Ligue 2, même en National… Un bon Nancy – Red Star… National, il mériterait. Il mériterait d’aller revisiter ces matches-là, qu’il a connus il y a quelques années. Mais je suis sûr que dans ce Rodez-Bordeaux, il va y avoir des cartons, il va nous faire un show...".

Et enfin...

Montpellier HSC : altercation entre Karamoh et Ferri !

D’après Midi Libre, une altercation a eu lieu en fin de séance d’entraînement hier à Montpellier, entre Yann Karamoh et Jordan Ferri. « Jordan Ferri et Yann Karamoh ont eu des mots devant les quelques spectateurs présents, après que le premier a pourtant voulu relever le second », peut-on lire dans le quotidien régional, qui ajoute que des joueurs dont Kiki Kouyaté sont intervenus pour mettre fin à ces tensions.

