Baticle aurait vraiment dérapé, un Montpelliérain dans le viseur de Fribourg, Delort déjà à pied d'oeuvre

SCO Angers : Baticle accusé de « faute grave »

Si l'enchaînement des mauvais résultats peut expliquer l'éviction de Gérald Baticle, à Angers, son comportement en interne est montré du doigt par Mohamed Sifaoui, le directeur de la communication de la formation du SCO, lors d'un entretien à Ouest-France. « Il y a des éléments qui relèvent de la bienséance et de la courtoisie qui ne concernent que l'intéressé. Un certain nombre de griefs lui ont été formulés qui relèvent de la faute grave, et sur lesquels il devra s'expliquer. En tout état de cause, jusqu'à la décision finale d'une éventuelle sanction, il n'est plus en mesure d'exercer son métier d'entraîneur du SCO...Pour l'instant, tout est temporaire. Il y a une réorganisation de fond, un projet sur lequel le président travaille depuis un moment avec une ligne claire qui, sur le plan sportif, concerne le maintien, mais c'est aussi un fonctionnement. Il y a des griefs sur lesquels je ne veux pas m'étaler parce qu'il y a des aspects juridiques. Les griefs qui sont reprochés à Gérald Baticle relèvent de la vie du groupe, il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans le management."

Montpellier HSC : le jeune Maamma ciblé par Fribourg

Selon L’Equipe, le club allemand de Fribourg s'intéresse au jeune attaquant de Montpellier Othmane Maamma, en fin de contrat aspirant. L’ailier de 17 ans a inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives avec les U19 et la réserve du MHSC.

OGC Nice : Delort a déjà repris l'entraînement !

Alors que l'ensemble du groupe niçois est attendu lundi pour la reprise, Andy Delort suit un programme personnalisé au centre d'entraînement de l'OGC Nice avec les préparateurs physiques du club, avec des ateliers sur le terrain ainsi qu'en salle de musculation...