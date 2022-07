Bonne nouvelle à Bordeaux, Nice change de braquet avec une piste de l’OM et un ex de Nantes !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : Ineos change de braquet

Ineos ne manque pas d’ambitions à l’OGC Nice cette saison. Interrogé par L’Équipe, David Brailsford a donné la feuille de route : « Pourquoi ne pourrait-on pas devenir le club le plus moderne de France ? Dans le sport, ce n’est pas qu’une question de mettre énormément d’argent et d’acheter des joueurs. Investir de l’argent intelligemment pour créer quelque chose qui rendre fiers les fans, c’est ça le but. C’est ce qu’on va faire. Chez Ineos on aime travailler avec discrétion. Nice travaille sur le développement d’un style de jeu, avec un manager qui a un style clair. On a décidé que c’était plus intelligent d’attendre l’avis de Lucien pour nous guider et cibler les bons profils de joueurs. C’est peut-être frustrant pour les supporters, mais je préfère marcher vers une bonne décision que courir vers une mauvaise. » Selon le Corriere dello Sport, Adam Ounas, pisté par l’OM, pourrait revenir à Nice.

AS Monaco : l'avenir de Diop clarifié

Engagé au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l’AS Monaco défiera le PSV Eindhoven. L’aller aura lieu le mardi 2 août à 20h à Louis-II. Retour le 9 août à 20h30 aux Pays-Bas. Les deux matches seront diffusés par Canal +. Paul Mitchell, le directeur sportif du club de la Principauté, a par ailleurs analysé le futur de Sofiane Diop : « Sofiane est revenu de vacances avec une blessure musculaire, ce qui est dommage car tout le monde sait combien la préparation c'est important en début de saison. Il a montré énormément de qualités, notamment lors de sa première saison au club. C'est un international espoir tricolore qui peut gagner un peu plus en régularité et qui aura la chance de pouvoir postuler à une place de titulaire au cours de l'année. »

ESTAC : Irles lâché par Mombaerts ?

L’étau se resserre dangereusement autour de Bruno Irles. Après avoir été remis en cause par une partie de son vestiaire, le coach de l’ESTAC pourrait perdre l'un de ses plus fidèles soutiens : Érik Mombaerts. Selon Foot Mercato, le conseiller sportif de City Group aurait confié à certains joueurs du centre de formation plusieurs reproches à son égard. Troyes jouera son dernier match de préparation le 30 juillet. Avec quel entraîneur sur le banc de touche ?

AC Ajaccio : Mayembo arrive en Corse

Fernand Mayembo (26 ans) va bien porter le maillot de l'AC Ajaccio. Selon L’Équipe, le promu corse vient de se mettre définitivement d'accord avec Le Havre pour racheter les deux dernières années de contrat du défenseur central et international congolais (17 sélections). Il signera son contrat de trois ans lundi. L'indemnité de transfert avoisinerait les 300 000 €, bonus non compris.

Girondins : Mara sauveur du club ?

Avec la vente de Sekou Mara et le soutien du tribunal de commerce de Bordeaux, les Girondins, auditionnés par le CNOSF hier, espèrent un avis favorable pour obtenir leur maintien en L2. « Cela démontre la solidité financière du club grâce à un actif joueurs reconstitué. Grâce à cette seule opération, il a déjà atteint la quasi-totalité de son objectif de ventes (14M€) à l’intersaison », s’est empressé de réagir le club aquitain sur Twitter. Mais L’Équipe explique que l’affaire n’est pas réglée pour autant puisque le CNOSF n’a pas affiché de tendance. Et s’il était finalement sensible aux arguments des Girondins, il n’a pas le pouvoir d’imposer un changement de décision en le maintenant en L2. Le comité olympique peut, au mieux, proposer cette solution. Et ce serait ensuite au comité exécutif de la FFF d’accepter ou pas de revenir sur la décision de rétrogradation prise initialement. L’avis du CNOSF ne devrait pas être donné dès aujourd’hui, mais plutôt en début de semaine prochaine. S’il était défavorable à Bordeaux, l’ultime recours serait un référé devant le tribunal administratif.

RC Strasbourg : Pierre-Gabriel proche du Racing ?

Après la venue de Colin Dagba en provenance du PSG, Foot Mercato fait savoir que le Strasbourg pourrait recruter un autre latéral droit en la personne de Ronaël Pierre-Gabriel. Formé à Saint-Etienne et passé par l'AS Monaco, le défenseur de 24 ans avait quitté la Ligue 1 en 2019 pour rejoindre Mayence en Bundesliga.

SCO Angers : Traoré rejoint le FC Metz

Joli coup réalisé par le FC Metz, relégué en Ligue 2 : le club lorrain a engagé hier le défenseur central Ismaël Traoré (35 ans). L’ancien capitaine d’Angers, parti libre d’Anjou, s’est engagé deux ans. Par ailleurs, Foot Mercato affirme que Batista Mendy, ancien milieu du FC Nantes, serait sur les tablettes de l’OGC Nice. « Ciblé par le RC Lens en début de mercato, il n'est pas forcément sur le départ mais pourrait être séduit par le projet niçois », glissent nos confrères.

Stade Brestois : Lees-Melou en approche

Pierre Lees-Melou devrait arriver dans les prochaines heures au Stade Brestois. Le Télégramme parle d'un contrat de trois saisons pour le milieu offensif de 29 ans, qui passera sa visite médicale demain. Joueur de Norwich depuis un an avec qui il est descendu en Championship, l’intéressé fait l'objet d'un transfert estimé à 2,3 M€, en plus d'un bonus de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente. De son côté, Achraf Dari pourrait débarquer la semaine prochaine.