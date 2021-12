Bordeaux ironise sur Adli au Milan, Messi fait rêver Lorient, un retour inespéré à Strasbourg

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Girondins : Petkovic ironise sur la rumeur Adli et évoque les fins de contrat

Alors que Bordeaux est perturbé par un cluster de Covid-19 et pourrait être amené à reporter son match face au LOSC ce soir, Vladimir Petkovic a été lancé en conférence de presse sur quelques sujets de Mercato. L'occasion pour lui de répondre à la rumeur d'un départ de Yacine Adli au Milan AC dès cet hiver.« Je lis les journaux italiens tous les jours, et on écrit tellement là-bas qu’on finit pas ne rien prendre au sérieux », a lâché l'ancien coach de l'équipe nationale suisse.

Questionné également sur la situation des joueurs en fin de contrat (Otavio, Costil, etc.) pour qui des discussions n'interviendront pas avant février – mars, Petkovic a fait part de sa volonté de régler ces cas individuels rapidement :« Ce serait l’idéal, mais ce n’est pas facile, comme toujours. Il y a deux parties qui doivent tomber d’accord. Je pense et j’espère qu’une solution sera trouvée, pour qu’on puisse aller de l’avant ».

AS Monaco - Mercato : Vanderson attendu, Sidibé poussé dehors ?

L'Equipe confirme les infos des médias brésiliens selon lesquels l'AS Monaco négocie avec Gremio (D1 brésilienne) pour la signature du latéral droit Vanderson (20 ans). Le deal pourrait même se conclure pour 12 M€ et mettre la pression sur le titulaire actuel Djibril Sidibé dont le contrat arrive à expiration en juin prochain. Peu satisfait de l'ultime offre de prolongation reçue, le Champion du Monde de 29 ans doit discuter à nouveau avec ses dirigeants à la reprise. Convoité par des clubs anglais et français, l'ancien Lillois ne partira a priori pas en janvier.

Lorient - PSG : Pelissier ne se remet pas d'affronter Messi en L1

Coach du FC Lorient, Christophe Pelissier a des étoiles plein les yeux à l'idée d'affronter Lionel Messi ce soir au Moustoir lors du choc face au PSG. « Lorsque j’entraînais Luzenac (2007-2014), j’allais voir beaucoup de matches au Camp Nou, à Barcelone. C’était exceptionnel de voir jouer Léo Messi. De l’affronter, on n’y aurait jamais cru, même en début de saison. C’est une chance inouïe d’avoir un joueur comme ça dans le championnat de France, on ne s’en rend pas compte. Quoi qu’il arrive, on aura joué contre lui, et c’est exceptionnel ».

Stade Brestois : Der Zakarian énigmatique sur le Mercato

Lancé sur le Mercato du Stade Brestois en conférence de presse, Michel Der Zakarian s'est voulu évasif : « Pour l’instant, je n’ai pas eu d’échos de la part de mes dirigeants concernant des éventuels départs, ni des arrivées. On verra. Si on peut faire bouger quelque chose, oui. Un ou deux joueurs ce serait bien. Mais il faut qu’il y ait des joueurs qui partent aussi ».

Tout pourrait être lié à la vente ou non de Romain Faivre comme l'a reconnu lundi le président du SB29 Denis Le Saint au Télégramme : « Greg (Lorenzi, le directeur sportif) a vu son agent, il y a des accords validés sur un départ de Romain sous certaines conditions. Pour nous, qu’il finisse la saison à Brest, c’est l’objectif premier. Un transfert suivi d’un prêt à Brest jusqu’à la fin de la saison ? Il y a plusieurs schémas possibles. Romain est encore jeune. Il faut qu’il gagne en maturité, en plaisir de jouer. Dans le groupe dans lequel il est actuellement, il peut s’épanouir encore ».

RC Strasbourg : un come-back inattendu à Clermont

Présent dans le groupe du RCSA à Clermont ce mercredi, Lebo Mothiba pourrait bien rejouer en Ligue 1 ce soir. Un petit événement pour l'attaquant Sud-Africain, qui n'a plus disputé la moindre minute en match officiel depuis 662 jours. Son dernier match en date sous le maillot strasbourgeois ? Une rencontre amicale à Divonne-les-Bains face à Montpellier le 28 juillet 2020. A l'époque, Thierry Laurey était encore sur le banc et on sortait tout juste de la première crise du Covid... C'est dire l'éternité.

MHSC : une prolongation pour Elye Wahi ?

Auteur d'une première partie de saison plutôt satisfaisante (16 apparitions, 4 buts), Elye Wahi (18 ans) pourrait bien prolonger une nouvelle fois son contrat avec Montpellier. Déjà lié avec le club héraultais jusqu'en juin 2025, l'ancien Caennais aurait déjà amorcé des discussions pour un nouveau contrat selon Bertrand Queneutte, journaliste de France Bleu Hérault.

SCO Angers : la place de numéro 1 de Bernardoni vraiment menacée ?

Titulaire en Coupe de France lors de la défaite face à Linas-Montlhéry (0-2), Paul Bernardoni n'est pas encore revenu à son meilleur niveau suite à son infection pulmonaire. L'international Espoirs pourrait même se faire chiper sa place plus durablement par sa doublure Danijel Petkovic comme Gérald Baticle l'a reconnu en conférence de presse : « Contre Montpellier, c'est Danijel qui va jouer (…) Quand vous avez été très touché comme Paul l’a été, il faut du temps pour retrouver le niveau. Il faut savoir le prendre, qui plus est quand votre partenaire et concurrent assume ses responsabilités. C’est le meilleur qui jouera. Paul doit retrouver son niveau pour reprendre son statut. Il y a la trêve, ensuite, on continuera de travailler tous ensemble. Quand il sera à 100 %, on verra bien sûr les choses différemment ».