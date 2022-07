Bordeaux repris de volée, Nice et Reims accélèrent leur Mercato, Ajorque freiné à Strasbourg

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Stade de Reims : 3 pistes pour remplacer Ekitike

Depuis plusieurs semaines, Mathieu Lacour, directeur général délégué et Pol-Édouard Caillot, responsable du recrutement, se sont mis en quête de renforts offensifs au Stade de Reims. Selon L’Équipe, Folarin Balogun (21 ans, Arsenal), Aleksander Buksa (19 ans, Genoa) et Junya Ito (29 ans, Genk) sont toutes des pistes actives. La direction a également ciblé Youssef Chermiti (18 ans, Sporting Portugal), mais pourrait attendre un an pour faire venir le talentueux portugais libre. Le départ de Predrag Rajkovic (26 ans) pour le Real Majorque jusqu’en 2026 est quant à lui officiel. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé on parle d'un chèque de 4,5 millions assorti d'un pourcentage de 30% sur une future revente.

AJ Auxerre : Furlan attend déjà plus de Ruiz-Atil

Formé à la Masia et passé par le PSG (2015-2021), Kays Ruiz-Atil s’est engagé pour trois ans avec l’AJ Auxerre. Libre depuis sa résiliation de contrat au Barça, le milieu offensif a l’opportunité de rebondir auprès d’un entraîneur qui aime faire grandir les joueurs. « Son agent m’a appelé plusieurs fois et Kays est venu avec sa compagne pour nous rencontrer, explique Jean-Marc Furlan dans L’Équipe. Il voulait vraiment venir ici. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il peut jouer à plusieurs postes. Au PSG, il a évolué en 8 ou en 11 avec Tuchel. Il a beaucoup de progrès à faire dans plusieurs domaines, par exemple comment déplacer l’adversaire. Il a aussi des protocoles à apprendre. Mais on voit bien qu’il est très habile balle au pied. »

AS Monaco : Aguilar prolonge lundi

Une nouvelle signature est attendue du côté de l’AS Monaco. Comme le confirme Benjamin Quarez, Ruben Aguilar va prolonger son contrat avec le club de la Principauté. La signature de son nouveau bail en Principauté devrait se faire lundi.

Girondins : Bordeaux irrite un concurrent

Les Girondins de Bordeaux vont bientôt être fixés. Passés devant le CNOSF, les Marine et Blanc ont encore une chance de se maintenir en Ligue 2, alors que la DNCG les avait rétrogradés en National. Le président de Villefranche-Beaujolais Philippe Terrier, l’a très mauvaise, lui qui attend le verdict final pour savoir s’il sera promu en Ligue 2 ou pas. « Aujourd’hui, je suis très inquiet. Il y a des influences qui sont mises en place. On n'est plus du tout dans l’équité sportive. La DNCG avait fait son travail correctement. Bordeaux a mal travaillé et n’a pas apporté les éléments à temps à la DNCG et aujourd’hui, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Ou la DNCG est reconnue et on considère qu’elle a fait correctement son travail, ou on pense que la DNCG ne sert à rien, qu’on peut y passer en racontant n’importe quoi, en apportant n’importe quel document et après faire appel. Si Bordeaux est repêché avec le CNOSF et l’influence des ministres, je pense que ça fera jurisprudence. Il y aura la justice des gros qui seront allés taper là où il faut, et les petits clubs, qui ont fait leur boulot, on ne les considérera pas. Villefranche sera le nouveau Luzenac de l’année 2022. »

OGC Nice : Favre veut accélérer le Mercato

Snobé par Yann Sommer, l’OGC Nice en a pris acte et s’est mis en quête d’un autre portier, Marcin Bulka étant considéré comme un numéro 2. « Une piste a été identifiée et elle doit être rapidement conclue, tout en étant suivie d’autres renforts », explique L’Équipe. C’est ainsi que sont ciblés un défenseur central pour relayer Dante, un latéral gauche, un milieu et un ou deux éléments offensifs. Les Aiglons travaillent pour boucler l’essentiel de leur mercato avant la reprise de la Ligue 1. Plusieurs pistes sont actives : Alexander Djiku (RC Strasbourg), Arnaud Kalimuendo (PSG), Alassane Plea et Marcus Thuram (Mönchengladbach tous les deux).

RC Strasbourg : Pierre-Gabriel prêté, Ajorque trop cher pour Berlin ?

Disposant d’un bon de sortie au mercato estival, Ludovic Ajorque ne partira pas non plus à n’importe quel prix. Marc keller a ainsi fixé la barre à 15 millions d’euros, ce qui freine déjà le ardeurs d’un club comme le Herhtha Berlin. « Le Hertha BSC est définitivement intéressé par l'attaquant de 28 ans originaire de Strasbourg, insiste le journaliste de Sky Sport Florian Petterberg. Des pourparlers et des négociations ont eu lieu. Mais trop cher pour Berlin à ce stade en raison des € 15 millions de frais de transfert exigés. » Ronaël Pierre-Gabriel, lui, a été prêté un an (avec option d'achat) par Mayence.

Stade Brestois : un joueur de Kiev à l'essai, Lees-Melou a signé

Comme le Stade Brestois en a fait l'annonce, un joueur a été mis à l'essai par Michel Der Zakarian. Il s'agit de Samba Diallo, âgé de 19 ans. Le jeune milieu offensif du Dynamo Kiev a déjà pris part aux séances collectives concoctées par l'entraîneur du SB29. Par ailleurs, Pierre Lees-Melou a signé un contrat de trois ans (plus une année en option) en faveur du club finistérien, qui a dû débourser 2,3 millions d'euros pour s'attacher ses services en plus d'un bonus de 10% sur une éventuelle plus-revente.

FC Lorient : deux recrues encore espérées cet été

Après le départ de Christophe Pélissier, le FC Lorient compte redonner du peps à son vestiaire et attend encore plusieurs recrues d’ici à la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain. Selon Mohamed Toubache-Ter, le board lorientais bosse sur deux dossiers : une sentinelle et un ailier gauche. » De quoi avoir un effectif plus étoffé pour aborder la saison prochaine en Ligue 1, où les quatre descentes font déjà peur.