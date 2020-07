ASSE – Mercato : un ticket Gasset – Printant pour relancer les Girondins ?

Aux Girondins, l’actualité est trouble. Entre des problèmes économiques et de gouvernance à gérer, Bordeaux doit aussi gérer les envies de départ de Paulo Sousa. Le coach portugais a fait part de son envie de quitter les Marine et Blanc, en raison d’un conflit avec sa direction. Il a aussi informé les joueurs de sa décision. Des négociations ont débuté pour sceller un accord à l’amiable.

Les Girondins sont déjà en quête d’un successeur. Hier, Foot Mercato a annoncé que Jean-Louis Gasset (66 ans) aurait été proposé aux dirigeants bordelais. Depuis son départ de l’ASSE, le natif de Montpellier est libre de s’engager dans un autre projet. À l’époque, l’ancien bras droit de Laurent Blanc avait quitté le Forez pour se rapprocher de sa famille basée proche de Montpellier.

Et la rumeur d’une venue de Gasset se veut persistante puisque TopGirondins embraye ce mardi en annonçant qu’un échange a bien eu lieu avec les Girondins, dans le cadre d’un ticket avec Ghislain Printant, son ancien adjoint du côté de l’ASSE. Le duo serait même « tout en haut de la short-list » du club bordelais.

Marc Wilmots, ancien du club (2000-2001), a aussi proposé ses services pour prendre la suite de Sousa. Malgré les difficultés, les Girondins ont des prétendants pour briguer le banc du club au scapulaire.

