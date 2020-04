Coronavirus : le joli geste des Girondins

true

Les Girondins ont mis leur bus à la disposition de volontaires qui vont aller prêter main forte aux hôpitaux de Mulhouse durant cette crise sanitaire.

La pandémie de coronavirus a fait plus de 3 500 morts en France et la région Grand-Est est la plus touchée. Pour lui venir en aide, les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce mercredi qu’ils mettaient le car du club à la disposition de 18 soignants volontaires, « pour permettre à 18 soignants de Nouvelle-Aquitaine de rejoindre les hôpitaux de Mulhouse, en renfort des équipes sur place ».

Le club ajoute que « l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a accepté la proposition de Frédéric Longuépée, président du FC Girondins de Bordeaux, d’utiliser son car, permettant ainsi aux soignants de se rendre plus rapidement à Mulhouse dont l’accès en train est rendu difficile en raison de la réduction des circulations ferroviaires ».