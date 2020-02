FC Barcelone – Mercato : un ancien des Girondins comme joker à Dembélé ?

true

La nouvelle est tombée ce lundi matin : la Liga a donné son feu vert au FC Barcelone pour recruter un joker à Ousmane Dembélé (22 ans), blessé et absent pour le reste de la saison. Plusieurs pistes ont d’ores et déjà été explorées par les dirigeants du club catalan mais la plus récente a fuité dans la presse espagnole aujourd’hui. Il s’agirait de Martin Braithwaite.

Braithwaite a les mêmes représentants que De Jong

Selon Mundo Deportivo, l’attaquant danois de Leganés (28 ans) serait même devenu la priorité du Barça en attaque. Ciblé au mercato par les Girondins de Bordeaux, où il a joué entre janvier et juin 2018, l’ancien goleador du Toulouse FC doit encore toutefois convaincre toute la « commission sportive » du club catalan avant de penser à signer chez les Blaugrana. Braithwaite, qui était encore ciblé par le FCGB en 2019, a l’avantage d’avoir les mêmes représentants que le jeune milieu néerlandais Frenkie De Jong.