FC Nantes – Girondins (0-1) : un Bordelais a mis les Canaris au supplice

Quand on joue au FC Nantes ou aux Girondins de Bordeaux, on n’a généralement pas besoin de motivation au moment de disputer le derby de l’Atlantique. Mais Enock Kwateng avait un soupçon de volonté de briller en plus. Car le défenseur de 23 ans, aujourd’hui au FCGB, a été formé à la Jonelière.

Cette envie de briller s’est retranscrite sur dans les chiffres : 86% passes réussies, 88% duels gagnés, 1 tacle réussi, 2 interceptions. Et cela en seulement 45 minutes puisque, se ressentant d’une douleur musculaire, il a laissé sa place à Mexer pour la seconde période. Il n’en fallait pas plus au compte Twitter Du Stade Aux Stats pour en faire son homme du match.

Les supporters bordelais doivent maintenant espérer que l’ancien Canari sera en mesure de tenir sa place dimanche pour un autre choc très attendu dans la saison : celui contre l’Olympique de Marseille.