FC Nantes – Girondins (0-1) : une victoire charnière pour les Girondins ?

Après un début d’année difficile, les Girondins sont allés s’imposer à Nantes dimanche grâce à un but de Jimmy Briand. La rencontre a été ennuyeuse mais son résultat suffit au bonheur des Bordelais, qui ont réduit l’écart avec les équipes qui les précèdent et pourraient basculer dans la première partie du tableau dès le week-end prochain s’ils parvenaient à enchaîner.

Un grand moment d’émotions 🇦🇷, un derby victorieux en terre nantaise… Revivez de l’intérieur ce #FCNFCGB 🎥 pic.twitter.com/qISbRSBNM9 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 27, 2020

« C’était important de renouer avec la victoire, a commenté Laurent Koscielny, sur le site Girondins4Ever. On travaille bien à l’entrainement, il y a une bonne ambiance, et il fallait reproduire ça sur le terrain, et avoir le résultat final avec les trois points. C’est là-dessus où on est jugés, là-dessus où on peut emmagasiner de la confiance. Tout n’a pas été parfait, mais il était important de repartir avec les trois points. En plus, on recolle au classement. Si on avait perdu, on aurait été dans le ventre mou en regardant derrière nous. Là, on essaye de rester avec les dix autres équipes qui sont devant et de se battre jusqu’à la fin en ayant de l’enjeu, et ne pas rester dans le ventre mou du classement en n’ayant aucun objectif. C’est important pour tout le monde d’avoir réagi ».

Une bonne chose de faite, c’est évident.