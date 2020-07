Girondins : Alain Roche aurait un coup d’avance pour remplacer Eduardo Macia

true

Alors qu’Eduardo Macia a été démis de ses fonctions de directeur du football aux Girondins, son remplaçant devrait bientôt arriver selon l’Equipe.

Depuis hier, la donne est claire du côté des Girondins. Via une communication interne, le club bordelais a officialisé le départ d’Eduardo Macia, qui n’était plus en phase avec la gestion de la direction souhaitant imposer une vraie cure d’austérité.

L’arrivée d’un directeur sportif est donc attendue et selon l’Equipe, elle se fera rapidement. D’après le site du quotidien, le profil recherché est celui d’un « profil local ». Et dans ces critères, le mieux placé aujourd’hui serait Alain Roche, ancien directeur sportif du PSG aujourd’hui consultant pour Canal Plus.

Disposant, en plus de son expérience, d’affinités avec Thomas Jacquemier, directeur financier et homme de confiance de Frédéric Longuépée, Roche aurait un temps d’avance sur d’autres profils. Olivier Pickeu (libre) et John Williams, directeur sportif d’Amiens, sont aussi des noms évoqués.