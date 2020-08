Girondins : Alain Roche dévoile sa feuille de route pour le Mercato

true

Nommé directeur sportif des Girondins de Bordeaux cet été, Alain Roche compte travailler main dans la main avec le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset.

Les Girondins de Bordeaux opèrent un renouveau. Hier, Jean-Louis Gasset et Alain Roche ont ainsi été présentés à la presse dans leurs nouvelles fonctions. Le directeur sportif a évidemment été interrogé sur le mercato, qu’il doit gérer en urgence en travaillant main dans la main avec l’ancien entraîneur de l’ASSE et l’équipe déjà en place.

Alain Roche : « L’enveloppe, on l’a dit, est plutôt réduite, est plutôt sur des économies. Mais le club tiendra bon en tout cas » -> https://t.co/Pjvckbt9Ev #Girondins #KingStreetOut pic.twitter.com/dkqbh2E6NN — Girondins4ever (@Girondins4ever) August 17, 2020

« Sur le recrutement, il y a des gens qui sont en place, qui ont dû travailler et ont des références. Maintenant, on va voir avec Jean-Louis, et on l’a déjà vu, les profils qui pourraient être amenés à nous renforcer. On va en faire venir s’il y a des départs, mais on va s’appuyer sur la cellule actuelle, a observé Roche dans des propos relayés par Girondins4Ever. Il va falloir jongler avec les chiffres, mais il y aura des départs si les prix sont en adéquation entre le désir du club, et bien sûr ceux des joueurs. On avisera. Mais l’enveloppe, on l’a dit, est plutôt réduite, est plutôt sur des économies. Mais le club tiendra bon en tout cas ».

Roche d’abord concentré sur les fins de contrat

Concernant sa première mission, le nouveau directeur sportif des Girondins compte d’abord dégraisser l’effectif au cas par cas. « Le plan sur le mercato ? On a tous des plans, mais le marché va dicter un peu… Il y aura peut-être des départs, je n’oublie pas qu’il n’y aura pas qu’un seul mercato, il y en aura beaucoup : à la trêve, au mois de juin… S’il y a des départs, ils seront compensés, a-t-il poursuivi. On n’aura peut-être pas des moyens énormes pour recruter, mais à nous de réfléchir (…) Les fins de contrats en 2021 ? C’est une priorité parce qu’il faut que les joueurs soient dans le meilleur contexte mental pour pouvoir évoluer. Il y en a qui qui doutent, il y en a qui apprécient être en fin de contrat aussi. A nous de faire une évaluation de qui mérite une prolongation ou doit partir. »