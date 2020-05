Girondins, ASSE, MHSC : Bernardoni aurait son nouveau club !

false

Le gardien appartenant aux Girondins de Bordeaux, Paul Bernardoni, aurait enfin trouvé son club pour les prochaines saisons : le SCO d’Angers.

Ce serait un transfert enfin acté. Et la possibilité pour Paul Bernardoni, l’ancien gardien des Girondins de Bordeaux, prêté ces derniers mois au Nîmes Olympique, de se poser durablement dans un club de l’élite. En effet, et si l’on se fie au bien informé Mohamed Toubache-Ter, le gardien aurait bel et bien signé son arrivée au SCO d’Angers.

Et ce pour une rondelette somme de 7,5 millions d’euros, plus des bonus, qui ne manquera pas de faire grand bien aux caisses des Girondins. Bernardoni à Angers, ce serait enfin avec un contrat de quatre ans.

Annoncé un peu partout…

Ne manque plus que l’officialisation désormais. Bernardoni avait été ces dernières semaines dans différents clubs, dont l’ASSE. Une fausse rumeur.