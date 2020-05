Girondins : Bordeaux racheté ? La réponse musclée de Pierre Ménès

false

Alors qu’une rumeur de rachat des Girondins de Bordeaux persiste, le consultant Pierre Ménès a donné son sentiment sur la question. Un avis tranché…

C’est la tendance du moment aux Girondins de Bordeaux et elle ne rassure vraiment personne. Economies en vue, mercato dénué d’ambition, rumeur persistante de vente, le propriétaire King Street suscite la plus grande méfiance chez tous les supporters. Et ce ne sont pas les propos de Pierre Ménès, le consultant de Canal Plus, qui vont rassurer grand monde.

En effet, sur la chaîne cryptée, Ménès a évoqué le dossier d’un possible rachat. En se demandant bien qui pourrait au fond être intéressé. Des propos retranscrits par le site girondins4ever.

« Il va falloir que ces gens-là aiment le pinard… »

« Si je pense que les Girondins de Bordeaux vont être rachetés ? La question ce serait plutôt, est-ce qu’il y a un gogo qui va acheter ça ?! C’est chaud quoi… S’il y a 60 millions d’euros de déficit, en plus de la vente du club, on est déjà dans les 100-120 millions, avec une équipe qui n’est même pas à reconstruire, mais à bâtir. Il va falloir que ces gens-là aiment le pinard… ».

Clair, non ?