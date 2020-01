Girondins : c’est officiel, les Ultramarines partent en guerre contre King Street !

true

La saison des Girondins de Bordeaux prend un vilain tour. Entre les déceptions sportives, avec cette élimination de la Coupe de France jeudi dernier à Pau (2-3 a.p.) et une place en deuxième partie de tableau de L1, et les remous en coulisses, rien ne va plus. Et ce n’est pas près de s’arrêter !

En effet, hier soir, les Ultramarines ont publié un message sur leur compte Twitter pour réclamer le départ de King Street, désormais seul actionnaire du club. « Le combat aujourd’hui a changé d’objectif. Notre club est traîné dans la boue et y perd son honneur chaque jour un peu plus. Frédéric Longuépée n’est qu’un problème parmi tant d’autres, KS doit partir avant qu’il ne soit trop tard. »

En cause, notamment, l’interdiction de stade prononcée par le club à l’encontre d’un jeune ultra alors qu’il n’y a pas eu de décision de justice allant dans ce sens. Sans compter la polémique liée à la billetterie, qui avait poussé les Ultramarines à partir en guerre contre Longuépée.

Bref, plus ça va, moins ça va au FCGB !