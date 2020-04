Girondins – Coronavirus : le foot passe au second plan selon Costil

true

Le gardien des Girondins, Benoît Costil ne cache pas qu’il trouve le temps long en cette période de confinement, tout en rappelant les priorités sanitaires.

Le foot est en mode pause aux quatre coins du globe ou presque en raison de la pandémie du Covid-19, et Benoît Costil, le gardien des Girondins, prend son mal en patience, comme tout le monde, en cette période de crise sanitaire. « La priorité des priorités, c’est d’abord la situation sanitaire, soutient-il sur RMC. Il faut que cette situation soit réglée et je pense que ça va être très long. Je pense que tous les joueurs et ceux qui aiment le foot veulent voir du football et les acteurs veulent jouer au football. J’espère que l’on va pouvoir reprendre le moins tard possible mais ça ne dépend pas de nous. Les hautes instances du foot et les dirigeants doivent passer beaucoup de temps à réfléchir à l’avenir, à comment ça va se dérouler. »

Et à l’ancien rennais d’ajouter : « Maintenant, il y a aussi beaucoup d’interrogations par rapport à la situation et à ce virus. Mais la priorité des priorités, c’est bien évidemment la santé et la situation sanitaire. Pour le reste, on s’adaptera et on fera comme on devra faire. Ce ne sera pas un problème ».