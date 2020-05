Girondins : Costil a une destination en vue pour sa fin de carrière

true

Le gardien des Girondins Benoît Costil aimerait terminer sa carrière en rejoignant un club breton.

Benoît Costil, l’ancien gardien du Stade Rennais, aujourd’hui capitaine des Girondins de Bordeaux, a accordé un entretien à Ouest-France. Il y est notamment question de son avenir, et le portier ne cache pas son envie de revenir en Bretagne, tôt ou tard, avant de raccrocher les gants, lui qui est actuellement à Carnac (Morbihan), où il passe ses vacances.

[#L1🇫🇷] La causerie de Costil après la défaite de Bordeaux face à Lyon 💬 : « Les vrais bonhommes c’est dans les moments difficiles qu’on les voit. C’est quand les mecs sont là pour aller poser leurs c*** sur le terrain le match d’après. » 💥 📽 @girondinspic.twitter.com/kPhg1CfPom — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 11, 2020

« Je n’ai pas attendu mon départ de Rennes pour être amoureux de la Bretagne, explique-t-il. J’ai grandi à travers cet univers où étant enfant, nos parents nous emmenaient en vacances sur Crozon notamment. Cela s’est amplifié avec Vannes (2008-2009) puis ce long passage à Rennes qui m’a marqué (2011-2017). Je voulais avoir un pied à terre en Bretagne. Carnac, que j’ai découvert en stage avec Vannes et Rennes, était le meilleur endroit tant géographiquement que pour les paysages. Et il est acquis que je reviendrai vivre en Bretagne, c’est sûr et certain. C’est la base. Parfois, j’ai même hâte (sourire). Mais avant ça, j’aimerais revenir jouer pour un club breton. Je l’espère vraiment. Je reste ambitieux, j’ai envie de durer et d’aller le plus haut possible. »

Et à Costil d’expliquer, relancé sur une possible arrivée à Rennes ou Lorient… « J’ai dit dans un club breton. On a la chance d’en avoir beaucoup de bons ici. Vous m’avez cité deux clubs, il y en a un où ce sera compliqué pour diverses raisons (Rennes). Lorient a un très bon gardien pour le moment (Paul Nardi) et n’a pas besoin. Mais si un jour le club cherche, il aura très facilement mon numéro… Tout se discute. Mais avant toute chose, j’appartiens à Bordeaux, un grand club historique, où je suis capitaine et où ça se passe très bien. Il n’est pas prévu que je parte, j’ai encore des choses à faire et j’ai envie de ramener ce club dans des classements qui sont plus dans ses standings. »