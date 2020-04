Girondins : Da Grosa compte bien rebondir avec un projet d’envergure

false

Joe Da Grosa, éphémère co-actionnaire des Girondins de Bordeaux, a bien l’intention de rebondir après son échec bordelais.

Joe Da Grosa a de la suite dans les idées. Après avoir été évincé par King Street des Girondins de Bordeaux, où il était co-actionnaire via GACP, l’homme d’affaires américain voit plus grand. Dans des propos à NBC Sports relayés par Girondins33, Da Grosa annonce la création d’une nouvelle structure, Kapital Football Groupe, « pour acquérir des participations minoritaires contrôlantes et influentes dans des clubs et des académies de football de classe mondiale à des prix réduits ».

Estimant pouvoir profiter de la crise actuelle que traverse le monde entier et donc le football, Joe Da Grosa se voit donc volontiers prendre en main un club… de Premier League. « Nous cherchons d’abord un club d’ancrage, et très probablement en Premier League. Aujourd’hui, nous avons une meilleure appréciation de l’importance de l’héritage des clubs ainsi que de l’importance des supporters contribuant à ce succès ».

« Nous avons toujours compris l’héritage et la passion des fans »

Et l’homme d’affaires américain d’expliquer par la suite en quoi son expérience compliquée aux Girondins reste riche d’enseignements pour ce nouveau projet. « Grâce à cette expérience à Bordeaux, nous recherchons maintenant ces qualités pour les clubs que nous cherchons à acquérir par la suite. L’héritage en important. Je suis encore plus sensible aux choses aujourd’hui compte tenu de notre expérience à Bordeaux. Nous avons toujours compris l’héritage et la passion des fans, mais tous les clubs ont une place spéciale dans l’histoire des villes et des communautés dans lesquelles ils se trouvent. Dans certains cas, ils sont vitaux. J’ai donc à présent une bien meilleure appréciation de l’héritage historique des clubs que nous recherchons, en particulier en Premier League », conclut Da Grosa.