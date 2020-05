Girondins : Daniel Riolo fracasse Antony Thiodet, les Ultramarines aussi !

true

Sur RMC, Daniel Riolo a dressé un portrait-robot peu flatteur d’Antony Thiodet, le dirigeant des Girondins de Bordeaux.

Recruté par Frédéric Longuépée, Antony Thiodet, le directeur stratégie des Girondins, se retrouve aujourd’hui sous le feu des projecteurs avec les révélations audio des Leaks Ultramarines. Et Daniel Riolo n’est visiblement pas fan du Directeur Stratégie Commerciale Stade et Réseaux des Girondins de Bordeaux. « C’est le numéro 2, la personne qu’a embauchée Longuépée. Il a un CV où il a fait plein de choses, mais où partout il s’est fait virer et ça s’est mal passé. Partout », a soutenu Riolo hier soir sur RMC (propos retranscrits par Girondins4Ever).

Avant d’ajouter : « Tous les témoignages font état d’un mec imbuvable, qui a provoqué beaucoup de burnouts chez ses collaborateurs. Dans son parcours il y a Adidas, l’ASVEL, etc… Lui, son grand truc, c’est qu’il est spécialisé dans les stades, le ticketing. Partout où il est passé, les stades ne se sont pas remplis. Il vide la tête de tout le monde avec un vocabulaire angliciste, et sans s’adapter là où il est. Partout où il passe, les stades, il ne les remplit pas contrairement à ce qu’il dit. Partout ça s’est mal passé, c’est une catastrophe, les gens le détestent. Dans tous les clubs on est heureux que ce mec se soit barré. Il se vante juste d’un truc où a priori cela ressemble à une réussite, c’est d’avoir rempli La Rochelle en rugby, un stade de 18000 places. Mais les gens disent là-bas qu’ils n’avaient vraiment pas besoin de lui pour remplir le stade. »

Riolo explique ensuite que Thiodet aurait des intentions assez personnelles… « Pour couronner le tout, il a une boite de commerciaux, qui s’appelle Time For Biz. En fait, ils ont recruté une vingtaine de commerciaux haut de gamme pour remplir le stade à Bordeaux, et en fait quand les commerciaux sont recrutés, ils doivent aller faire une formation dans l’école de Monsieur Thiodet… La formation n’est pas gratuite et est facturée à Bordeaux. Pour Time For Biz, la femme d’Antony Thiodet donne des cours. »